Barikatınızı yıktık, sıra saltanatınızda

Bilge Su YILDIRIM

İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında yapılan gözaltılara karşı binlerce öğrenci yürüyüşe geçti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı. Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler de katıldı. Bir araya gelen öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu. Öğrenciler, "Aç aç barikatı aç" sloganları eşliğinde yuhaladı. Öğrenciler "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar attı. Alanda olmayan öğrenciler protestoyu dışarıdan takip etti. Barikatın arka tarafında kalan öğrencilerin protesto alanına girmesi polis tarafından engellendi. Öğrenciler, "Barikat yıkılsın, yürüyüş başlasın" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra öğrenciler polis barikatını zorlayarak aşmayı başardı.

Yurttaşlar Ankara’da Genel Merkez önünde de bir araya geldiler. (Fotoğraf: Depo Photos)

Demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla adeta bir sel gibi yürüyen öğrencilere, polis biber gazı ve copla müdahale etti. Öğrencilerin barikatı aşmasının ardından polis, barikatı daha arkaya taşıdı. Barikatı aşan üniversite öğrencileri Ana Kapı'ya vardı. Öğrenciler burada basın açıklaması yaptı. Öğrenciler açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

Açıklamada, "Halkın seçtiği siyasetçilere dönük sürdürülen bu süreç demokrasinin ve hukukun ayaklar altına alındığını, halkın iradesinin yok sayıldığını tekrar gösterdi," denildi. Açıklamanın devamında öne çıkanlar şöyleydi:

"Seçme ve seçilme hakkı, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak, alınan bu karar ile birlikte, hukuki belirsizlikler yaratılarak seçim sürecine gölge düşürülmektedir. Bu karar yalnızca Ekrem İmamoğlu’nu değil, aynı dönemde benzer prosedürlerle diploma almış birçok mezunu da hukuki bir çıkmaza sürüklemektedir. On yıllar sonra keyfi bir biçimde alınan bu karar, akademik güveni sarsmakla kalmamakta, aynı zamanda eğitim kurumlarının güvenilirliğini de tartışmaya açmaktadır.

Tek adam iktidarı güç kaybediyor, güç kaybettikçe saldırılarını arttırıyor. Halkın oyuyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve kendi gibi düşünmeyen herkese bir gecede soruşturmalar açıyor, tutuklatıyor. Bizlere hukuk fakültesinde öğretilen dersler verilen kararlarla örtüşmüyor, anlamsızlaşıyor. Hukuk iktidar elinde bir sopa gibi sallanıyor, her türden farklı ses baskı altına alınıyor. Üniversite öğrencilerine reva görülen ise geleceğimizin olmadığı, yasaklarla dolu bir Türkiye! Bunu kabul etmiyoruz, geleceğimize, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkıyoruz."

Öğrenciler okuldaki eylemin ardından İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.