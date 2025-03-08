"Barikatları aştık geliyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü, tüm engellemelere rağmen bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Taksim ve çevresi yüzlerce polis tarafından sarılıp barikatlarla kapatılsa da kadınlar tüm engelleri aşarak bir araya geldi.

Kadınlar ilk olarak ara sokaklardan Sıraselviler Caddesi’nde bir araya geldi.

Eyleme dakikalar kala sokak aralarında polisleri ikna etmeye çalışan kadınlar… Diğer yanda dövizleri cebinden, çantalarından çıkaranlar…

Polisleri ara sokaklarda aşıp tanışmayan onlarca kadın bir araya geldiğinde ise inanılmaz bir coşku…

Birbirini tanımamasına rağmen sarılanlar, birbirinin yüzüne femina çizenler…

Kalabalık arttıkça kadınlardan zincirleme, kulaktan kulağa gelerek yükselen sloganlar: Kadınlara özgürlük!

Trampetler ve düdükler eşliğinde bir yanımda “Hür doğdum hür yaşarım”, diğer yanımda ise “Yurtta aşk cihanda aşk” şarkısını söyleyenler...

Birkaç adım attığında ise halay çekenler, birbirine sarılıp dans edenler…

PENCEREDEN KALABALIĞA…

Cihangir’e çıkıldığında ise kalabalıktan daha net ve güçlü bir tepki yankılandı.

Tüm kortej bir ağızdan “Tayyip kaç kaç kaç” sloganıyla tek adama tepki gösterdi.

Kadınların sesi yükseldikçe evlerinin pençelerinden çıkarak destek olan kadınlar ise yükselen sese ses kattı. Yaşlı kadınlar, kimi zaman el sallayarak kimi zaman alkışlarla sokaklardaki kadınların yanında hissettirdi.

İSYANDAYIZ

Kadınların dövizlerinde ataerkiye ve iktidarın kadınları hedef alan açıklamalarına tepki vardı. Tepkiler, sloganlara taştı.

Kadınların sloganlarına karşı tetikte bekleyen onlarca polisin gergin bekleyişi… Sokak başlarında ise gözaltı araçları...

Tüm engellere, baskılara rağmen kadınlar hayatları boyunca olduğu gibi sokaklarda da dimdikti. Yine birbirine destek, yine ümitli yine omuz omuza…

Alandaki kadınların mesajı netti:

Öfkeliyiz, isyandayız. Hayatımızı sizin iki dudağınızın arasına bırakmayız!