Barikatları yıkarak yürüdüler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1. Meclis’in önünde yaptığı açıklamada, "Ne yılarız, ne korkarız, ne de Atamız ile aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar geçeriz!" dedi. Özgür Özel’in konuşmasının ardından yurttaşlar, barikatları kaldırarak Anıtkabir’e yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Birinci Meclis’in önünde gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katıldı. Ankara Valiliği’nin yasak kararına karşın, mitingin ardından Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe binlerce yurttaş da katılarak destek verdi. ABB Bakanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İş Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında olduğu çok sayıda CHP yöneticisi de CHP lideri Özel ile birlikte Anıtkabir’e yürüyenler arasında yer aldı. Birinci Meclis önünde yaptığı konuşmada Özel, Ankara Valiliği’ yasaklama kararına tepki gösterdi. Valiliğin, “Keçiören Kalaba’da yürüyebilirsiniz” önerisini de eleştiren Özel, “Asla ne yılarız, ne korkarız, ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz” dedi.

Konuşmasında, 23 Nisan’ın önemine de değinen Özel, şunları kaydetti: “Egemenliğin millete verilişinin, TBMM’nin kuruluşunun 105’inci yılındayız. Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara armağan ettiği gündeyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda buradan Türkiye’nin bütün çocuklarına sesleniyoruz: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Buradan Türkiye’nin bütün demokratlarına, bütün milliyetçilerine, bütün muhafazakarlarına, bütün aydınlarına ve tüm Atatürkçülere sesleniyoruz. Biz Meclis’in kıymetini biliriz, egemenliğin kıymetini biliriz. Milli Egemenlik Bayramınız kutlu olsun.”

CHP Genel Özel, 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleşen yargı operasyonu bir kez daha, “Darbe” olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “19 Mart darbesi bu milletin seçme hakkına, bu milletin kendisini kimin yöneteceğine karar verme hakkına, Atatürk’ün emaneti sandığa darbe girişimidir. O darbeyi önce Saraçhane’de yedi gece boyunca direnenler bozdu. Darbeye Saraçhane kadar güçlü bir cevap veren Ankara’ya, Ankara’nın gençlerine, öğrencilerine, ODTÜ’ye, Bilkent’e, Ankara Üniversitesi’ne, Gazi’ye selam olsun. Anıtkabir’e akmaya hazır mıyız? Sizden ricam: Her biri vatanın evladı, her biri aile babası - annesi, aslında çoğu atanmayan öğretmen… Polislerimiz, her meslekten. Onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz. Anıtkabir’e akıyoruz.”