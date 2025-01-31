Barım ayağınıza bastı

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Elips TV’de konuk olduğu programda, Ayşe Barım’ın tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Ekmen, "Şahenk Medya, Demirören Medya, Turkuaz Medya, TRT ve Acun Medya dışında kim dizi satın alıyor? Ekranların yüzde doksanını bu beş medya grubu yönetiyor. Ayşe Barım iktidara karşı bir düzen kurduysa; bu beş medya grubu niçin satın alma yapıyor? Dizileri kim yayınlıyor? İletişim Başkanlığı’nın talimatıyla yayın yapan kanallar" ifadesini kullandı.