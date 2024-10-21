Barınak önünde katliama karşı nöbet

İstanbul’da Ümraniye’de AKP’li belediyeye ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağında çekilen çok sayıda ölü kedi ve bakımsız köpeklerin ortaya çıkmasının ardından yaşam savunucuları nöbete başladı. Hayvan Hakları İnisiyatifi üyeleri cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Barınağı önünde bir araya gelerek nöbet başlattı. Nöbetlerinin 24 saati geride kalan yaşam savunucuları talepleri yerine getirilene dek nöbete devam edeceklerini söyledi.

Yaşam savunucuları, talepleri şöyle sıraladı: ‘‘Ümraniye Veteriner İşleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun’un görevden alınsın. Barınağın tüm koşullarının hayvan etolojik yapısına uygun hale getirilsin. Barınağın kapısının gönüllere açılması sadece belli yerleri değil her yeri görebilmeli ve ziyaret saatleri artırılsın. Tedavi protokollerinin uygunlanmasi ve bu konunun şeffaf olsun. Kafeslerin dışına uygulanan tedavi yöntemlerinin uygun yerlere asılsın ve toplama yapılmasın.’’

ÖLÜM YASASINA HAYIR

Ümraniye Hayvan Hakları İnsiyatifi Sözcüsü Bulut Can Okuducu yaptığı açıklamada ‘‘Önlem alınmazsa tüm barınaklarda bu yöntemle hayvanlar hastalıktan ve tutsak edilerek benzer yöntemlerle öldürülebilir’’ dedi. Okuducu, şöyle devam etti: ‘‘Ümraniye Barınağı 7 gün 24 saat gözetimimiz altında. Buradan ihbar ediyoruz, eğer bir suç varsa burada görevi suistimal de vardır. Suç varsa suça göz yuman yetkililerde vardır. Sorumluluğu bulanan yetkililerin görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz.’’