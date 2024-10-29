"Barınaklardaki kötü şartlara sessiz kalmıyoruz"

İstanbul'da Ümraniye’de AKP'li belediyeye ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağında çekilen çok sayıda ölü kedi ve bakımsız köpeklerin ortaya çıkmasının ardından yaşam savunucularının başlattığı nöbet sürüyor.

Ümraniye Hayvan Hakları İnsiyatifi Özge Koçyiğit "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken sadece insanlara değil, her cana yaşama hakkı tanıyan bir toplumu birlikte inşa etmek için mücadele ediyoruz. Bizler, yaşam hakkını savunanlar olarak bugün, Gebze ve Ümraniye barınaklarının önünde nöbetteyiz. Sokak hayvanları ve barınaktaki dostlarımız için daha iyi bir yaşamı hep birlikte talep ediyoruz. Yaşamak, sadece insanlar için değil, tüm canlılar için bir hak olmalıdır" dedi.

Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Biz de bugün, sadece kendi haklarımızı değil, konuşamayan dostlarımızın yaşam hakkını da savunmak için toplandık. Barınaklardaki kötü şartlara karşı sessiz kalmıyor, Cumhuriyet’in ruhuna uygun olarak adalet, vicdan ve merhamet çağrısında bulunuyoruz. Cumhuriyet, yalnızca geçmişi anmak değil, bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmaktır. Barınaklarda açlık, ilgisizlik ve kötü muameleyle yaşamak zorunda bırakılan hayvanlar, insani bir düzenin inşasında bizim sorumluluğumuzdadır. Barınaklardaki canların haklarını savunmak için nöbetimize davet ediyoruz."