Barınaktaki can dostları bakımsızlıktan ölüyor

Haber Merkezi

İzmir’in Foça ilçesinde sokak hayvanları için çalışan gönüllüler ile İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, belediyeye bağlı hayvan barınağına yönelik erişim engellerine ve hayvanların yaşam koşullarına tepkisi sürüyor.

Foça Belediyesi’ne bağlı Gerenköy Barınağı’na yaklaşık iki aydır girişler yasaklanırken, barınak önüne giden gönüllüler, toplatılan hayvanların akıbetinin bilinmediğini, barınakta kötü koşulların sürdüğünü ve belediyelerin yoğun hayvan toplama politikası yürüttüğünü belirterek, şeffaflık çağrısı yaptı.

İzmir Hayvan hakları savunucuları adına konuşan Dilan Yılmaz, barınak yönetiminin gönüllülere yönelik tutumunu eleştirdi. Yılmaz, “20 yıldır belediyelerin görevi kısırlaştırma yapmak ve hayvanları yerinde yaşatmaktı. Bunu yapmadılar. Bunun için ayrılan bütçeleri yediler. Şimdi de bunun bedelini hayvanlara ödetiyorlar. Foça’da kamusal bir suç işleniyor” dedi.