Barınma hakkı için buluşma

Haber Merkezi

Depremlerin ardından barınma başta olmak üzere beslenme, sağlık ve birçok temel haktan yeteri kadar yararlanamayan Hatay halkı, rezerv alan uygulamasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Barınma Hakkı Platformu çatısı altında bir araya gelen halk, rezerv alan uygulamasına tepki göstererek barınmayla ilgili sorunların çözümü için buluşma çağrısı yaptı.

Rezerv alan yasasıyla ilgili yetkililerin açıklamalarının çelişkili olduğunu ifade eden platform üyeleri, “Kentin üstüne kâbus gibi çöken rezerv alan yasasının işleyişi yetkililerin dudakları arasında, dolayısıyla sürekli değişmekte. Çelişkilerle dolu açıklamaları kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün bu yaşananların altında anayasal hakkımız olan barınma hakkının sağlanmamış olması yatıyor” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Barınma hakkımızı savunmak için 3 Ağustos’ta sesimizi sokaklardan yükseltiyoruz. Saat 16.00’da Doğuş Okulları önünde toplanıp Sevsen Nevzat Şahin Ortaokuluna yürüyoruz. Barınma hakkımızı savunuyoruz. Hatay bizim, memleket bizim.”