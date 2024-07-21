Barınma hakkı için miting düzenlenecek

Hatay’da depremzedeler 3 Ağustos’ta miting düzenleyecek. Barınma Hakkı Platformu tarafından düzenlenecek mitinge ilişkin Doğru, “İnsanların ne tadilat yapabilecek ne ev alabilecek bütçesi yok” dedi.

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan ve aradan geçen 18 aya rağmen pek çok yurttaşın hâlâ çadırlarda yaşamını sürdürdüğü Hatay’da tepkiler sürüyor.

Depremin ardından bölgede yaşayan yurttaşlar için ikinci felaket iktidarın politikaları olurken aradan geçen aylara rağmen sözler tutulmuş değil. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 sene içerisinde teslim etme sözünü verdiği konutlar hala yurttaşlara teslim edilemezken bölgede rezerv alan tartışmaları ise sürüyor.

‘HAKKIMIZ OLAN BEDELSİZ KONUTLARI KAZANACAĞIZ’

Barınma hakları için bir araya gelen yurttaşlar tepkilerini dile getirirken farklı mahallelerden ve kuruluşlardan gelen Hataylı yurttaşların oluşturduğu Barınma Hakkı Platformu, yaşamlarına ve barınma haklarına sahip çıkmak için 3 Ağustos’ta Barınma Hakkı Mitingi düzenleyecek. Hataylılar, miting öncesinde yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş, 3 Ağustos saat 17.00’de Doğuş Okulları önünden başlayacak.

Platform, “Barınma hakkı hemen şimdi” sloganıyla gerçekleştireceği mitinge dair “Az ve orta hasarlısıyla, yıkılıp tuz buz olanıyla barınma hakkımızı savunuyoruz! Yağma yasasına karşı memleketimize sahip çıkıyoruz! Bedelsiz konutları kazanacağız!” şeklinde açıklamada bulundu. Miting hazırlıklarını başlatan platformun sıraladığı talepler şöyle:

• Kesilen kira desteği uygun koşullar sağlanana kadar devam ettirilmelidir.

• Kendileri için ne kadar borçlandırılacağımızın dâhi belli olmadığı konutların alt yapı ve üst yapı sorunları acilen çözülmeli, kalıcı konutlar bedelsiz teslim edilmelidir.

• Yetkililerin sözleri üzerine tadilatını yapıp yerleştiğimiz hasarsız ve az hasarlı evlerimize, ruhsat alıp güçlendirdiğimiz orta hasarlı evlerimize gelen tebligatları, boşaltma ve yıkım kararlarını kabul etmiyor, evlerimizi terk etmiyoruz.

• Kentin üstüne kabus gibi çöken rezerv alan yasasının işleyişini kabul etmiyor, yetkililerin dudakları arasında dolaşan çelişkilerle dolu açıklamaları reddediyoruz.

Barınma Hakkı Platformu adına konuşan Ece Doğru, ülkedeki ekonomik kriz içerisinde depremzedelerin kendi kaderlerine bırakıldığını söyledi.

SÖZLERİN YÜZDE 10’U GERÇEKLEŞMEDİ

“Kira yardımlarının kesildiğini, insanların ne yeni ev alacak ne de yaptıracak durumları olmadığını” aktaran Doğru şöyle konuştu: “Şu ana kadar verilen sözlerin yüzde 10’u bile tutulmadı. Anahtar teslim ettik dedikleri evlerin ne alt yapıları ne üst yapıları sağlam. Çoğunda hâlâ yol, su, elektrik tam olarak yok. Öte yandan buradaki yurttaşlar teslim aldıkları eve ne kadar ödeyeceklerini bile hâlâ bilmiyor”

YIKIM KARARI OLAN BİNALARA RUHSAT

Yıkım çalışmalarında da büyük sorun yaşandığını belirten Doğru, az hasarlı binaların tadilata açık olduğunu orta ve ağır hasarlı binaların yıkılma kararları olduğunu söyledi ve ‘Ancak yıkacaklarını söyledikleri binalara ruhsat vermeye devam ediyorlar” dedi.