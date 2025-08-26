Barınma hakkımız için direneceğiz

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Başakşehir’in Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen uygulamalara yönelik tepkiler sürüyor. Belediye meclisinin, tüm imar yetkilerini AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu’na devretmesi mahalle sakinlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin tepkisine yol açtı. Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, geçtiğimiz günlerde kararın iptali için hukuki süreç başlattı. Dün ise yurttaşlar barınma hakkı için mahallede imza standı kurarak kampanya başlattı. İmzalar, Belediye Meclisi’ne sunulacak.

Barınma Hakkı Meclisi üyesi Nagihan Kamçi, “Komşularımızla birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Evlerimizi bir rant planına kurban etmeyeceğiz. Tüm yetkinin tek bir kişiye verilmesini kabul etmiyoruz. Direncimiz sağlam, barınma hakkımızı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

MÜCADELE BİTMİYOR

Şahintepe sakinleri, pandemi döneminde e-Devlet üzerinden yaptıkları kontrollerde taşınmaz hisselerinin kendi arazilerinden farklı yerlere kaydırıldığını fark etmiş ve bunun üzerine mücadeleye başlamıştı. Mahalleli yıllardır ranta karşı direnirken, geçtiğimiz aylarda Belediye Meclisi’nin tüm imar yetkilerini Belediye Başkanı’na devretmesi hukuki sürecin fitilini ateşledi. Öte yandan CHP’li Meclis üyeleri de alınan kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu.