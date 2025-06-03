Barınma hakkımızı istiyoruz

Ebru ÇELİK

İstanbul Arnavutköy İmrahor ve Yavuz Selim mahallelerinde yaşayanlar dün bir kez daha Arnavutköy Belediyesi önünde bir araya geldi. İki mahallenin sakinlerini ev ve arazilerini yapılan imar planı değişikliği ile kaybettiklerini öne sürerek çözüm bulunmasını istedi.

İmrahor Barınma Hakkı Meclisi’nden 10 kişi Arnavutköy Belediyesi Meclisi’nin toplantısına katılmak istedi ancak toplantıya alınmadı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hak sahipleri olarak, yıllardır mahallemize halkın yararına bir imarın gelmesini bekledik. 2023 yılında yapılan uygulamanın detaylarından, vahametinden ve nasıl kandırıldığımızdan yeni haberdar olduk. Bolluca Deresi ve çevresine ilişkin planla arazilerimiz alınıp yerine uzak bölgelerde başka alanlar verildi. İmar planları mahalledeki gerçek hak sahiplerini kapsamadan yürürlüğe kondu.”

MAHALLEMİZE EL KOYUYORLAR

Barınma Hakkı Meclisi üyeleri, “Kentsel dönüşüm yalanının arkasına sığınılarak yapılmak istenen bu rant planına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mahalle bizim!” dedi.

İmrahor Mahallesi evi ve arazini kaybedenler dışında geçim kaynağını da kaybedenler var. Onlardan biri de Mehmet Tayip Koç. Yaklaşık 400 küçükbaş hayvanını beslediği taşınmazın zabıtalar tarafından yıkılan Koç, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Açtığım dava sürüyor yıkamazsınız dedim. Zabıta amiri olduğunu düşündüğüm biri ‘Hayvanlarını almazsan hepsini kesime göndereceğiz’ dedi. 100 koyunumu sattım, geri kalanları dışarıda kaldı. Bu imar geldi geleli 4 taşınmazım yıkıldı. Evlerimiz, arsalarımız Katarlılara satılıyor”