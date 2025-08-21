Barınma hakkına gasp!

AKP iktidarının üniversite öğrencilerine yönelik baskıları sürüyor. Bunun son örneği ise Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversite yurdunda kalan birçok öğrenci, üniversite içerisindeki Yurdum Kafe direnişine katıldıkları gerekçesiyle herhangi bir soruşturma yürütülmeden hukuksuz şekilde yurttan çıkarıldı. Savunmaları alınmadan yurttan çıkarılan öğrenciler yaşananlara tepki gösterdi.

SIRA SALTANATINIZDA

Yurdum Kafe direnişinin üzerinden aylar geçmesine karşın eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 13 öğrencinin yurtla ilişiklerinin kesildiği bildirildi. Öğrencilere gönderilen tebliğlerde, öğrencilerin izinsiz bir şekilde eylemlere katıldıkları iddiası yer aldı. Öğrenciler hakkında soruşturma başlatılırken savunma haklarını kullanma şansı tanınmadı.

SOL Genç tarafından yapılan açıklamada ise öğrencilerin yurttan atılmasının bir diğer nedeninin 19 Mart eylemleri olduğu ifade edildi. SOL Genç’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19 Mart’ta geleceğini savunan gençleri, barınma haklarına saldırarak cezalandırmaya çalışıyorlar! Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlarımız, 19 Mart’ta haklarını savunduğu için uyduruk gerekçelerle yurtlarından atıldı. Halk düşmanı politikalarıyla gençlere barınma imkânı bırakmayan rejimin arkadaşlarımızı yaşamlarıyla cezalandırmasını kabul etmiyoruz. Korku duvarlarınızı yıktık, sıra saltanatınızda!”

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada ise “üniversitelerde 19 Mart korkusunun bitmediği” vurgulandı. Açıklamada, “Hacettepe Üniversitesi’nin öğrencilerin barınma hakkını gasp etmesine izin vermeyelim. Geleceğine, memleketine sahip çıkan gençler size teslim olmaz” ifadeleri yer aldı.

NÖBET TUTMUŞLARDI

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, kampüste yer alan ve uzun yıllardır öğrencilerin 7/24 kullanabildiği tek sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin erken saatlerde kapatılacağına ilişkin idari kararın duyurulmasının ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında nöbet eylemlerine başlamıştı.

Yurdum Kafe’nin hem gece ders çalışanlar hem de binlerce öğrencinin bir araya gelebildiği, sosyalleşebildiği tek alan olduğunu vurgulayarak sosyal yaşam alanlarının kısıtlanmasını protesto etmişti. 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında saat 22.00 ile 01.00 saatleri arasında Yurdum Kafe içinde ve çevresinde gerçekleşen nöbetler boyunca öğrenciler, demokratik haklarını kullanarak, kararın geri çekilmesini talep etmişti.