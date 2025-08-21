Barınma hakları için direnen Topağacı mahallelisine polis müdahale etti

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde “rezerv alan” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde, barınma hakkı için mücadele eden yurttaşlara polis müdahale etti.

Akşam saatlerinde basın açıklaması düzenleyen mahalleli, açıklamanın ardından Topağacı Barınma Hakkı Meclisi Bürosu'na yürümek istedi. 3 yaşındaki çocuklardan 80 yaşındaki yaşlılara kadar her yaştan mahalleli yürüyüşe katıldı. Ellerindeki telefon flaşlarıyla bir süre elektriği olmayan mahalleyi aydınlatarak yürüyen yurttaşların önünü polisler keserek yürüyüşe ve slogana izin vermediklerini söyledi. Polis ve mahallelinin arasında arbede çıktı. Yaşlı bir kadın polisler tarafından itilirken küçük çocuklar arbede arasında sıkışık kaldı. "Bu mahalle bizim" diyen yurttaşlar sert müdahaleye rağmen polisleri aşarak Barınma Hakkı Bürosu'na gitmeyi başardı.



Yaşananların ardından sabah saatlerinde polis zoruyla elektrik, su ve doğalgazı kesildiği için direnen ve ters kelepçeyle gözaltına alınan Sevgi Aydoğan, yaşadıklarını BirGün'e anlattı.

Aydoğan, "Ben dört çocuğumla yalnız yaşayan bir anneyim. Eşim bizi terk edip gitti, onunla ayrı bir davam var. Tek başıma mücadele ediyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

ELEKTRİĞİM KESİLMESİN DİYE YALVARDIM

Aydoğan, "Sabah AYEDAŞ’tan iki kişi çevik kuvvetle beraber geldi. Trafodan çıkarken bana, ‘Elektriği keseceğiz ama geri vereceğiz’ dediler. Yalan söylediler. Bütün mahallemizin elektriğini kestiler, su saatlerimizi söküp götürdüler. Evlerimizi resmen gasp ettiler.

Direndim ama dört beş polis beni kollarımdan tutup çekti. Kollarım morardı, şişti. Çocuklarımın yanına gidince yine karşılarına çıktım, yalvardım: ‘Elektriğimi, suyumu kesmeyin’ dedim. Ama dinlemediler, kestiler. Kadın polisler ve erkek polisler zorla beni evin içine ittiler. Resmen çaresiz bıraktılar" diye konuştu.

"DÖRT ÇOCUĞUMLA MAĞDURUZ "

"Şimdi soruyorum, siz söyleyin; ben çocuklarımın karnını mı doyurayım, elektriğimi mi ödeyeyim, kiramı mı ödeyeyim" diye soran Aydoğan konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Kiralar 30-35 bin liradan aşağı değil. En ucuz bulduğum ev 10-12 bin lira, o da bodrum kat, rutubetli, kokuyor. Biz nereye gidelim? Bugün elektriğimizi kestiler, yarın kepçeyle evimizin kapısına dayanacaklar, bundan eminim. Ben sadece elektriğimin ve suyumun geri verilmesini istiyorum. Dört çocukla çok mağdurum. Devlet nerede? Bu mu devlet dediğiniz şey."

ÜÇ KARDEŞİMLE ANNEMİN GÖZALTINA ALINIŞINI İZLEDİK

Sevgi Aydoğan'ın 12 yaşındaki kızı Semiray Aydoğan, annesinin kollarındaki morlukları, darp edildiği anları kendinden küçük 10,8 ve 3 yaşındaki kardeşleriyle beraber izlediğini söyleyerek şu şekilde konuştu:

"Annem ve mahallem adına çok üzülüyorum. Bizim çocukluğumuz bu mahallede geçti. Tam toparlanmıştık, şimdi yine dağılıyoruz. Babam yok. Annem ayda 20 bin civarında bir gelirle hem yeme içmemizi, hem elektrik-su faturalarını hem de kirayı ödemeye çalışıyor ama yetmiyor.

Buna rağmen belediye başkanı İsmet Yıldırım bizi bu hale getirdi. Çevik kuvvetler evimize gelerek bizi dışarı atmaya, elektriğimizi ve suyumuzu kesmeye çalıştılar. Evimizi gasp eder gibi davrandılar. Annemi defalarca çekiştirdiler, sonunda yere yatırdılar. Kolları morardı. Bunların hepsi gözümüzün önünde oldu.

Bir devlette böyle şey olmaması gerekir. Hiçbir hakları yokken bizi evimizden zorla çıkarıp, sanki haklıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Haklı değiller. Buraya gelsinler, bize hesap versinler.

Sonuna kadar direneceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse sokakta yatarız ama yine de buradan gitmeyeceğiz.”

BARINMA HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Mahalleli, “Evlerimizi yıkmaya, bizi yerimizden etmeye çalışıyorlar. Ama biz barınma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini ve sabaha kadar mahallelerinde nöbet tutacaklarını belirtti.

MAHALLELİ İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINDI

24 Temmuz 2025’te polis eşliğinde mahallede elektrik, su ve doğalgaz kesilmişti. Bugün sabah saatlerinde yeniden mahalleye giren polis, evlerinden çıkmak istemeyen 4 yurttaşı darp ederek ters kelepçeyle gözaltına aldı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan yurttaşların vücutlarında darp izleri olduğu kaydedildi.