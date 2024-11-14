Barınma, ısınma, eğitim, sağlık: Anayasal haklar yardıma endeksli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Eylül 2024 dönemine yönelik sosyal yardım istatistikleri 12 Kasım’da yayımlandı. Veriler, Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşın beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa tüm Anayasal haklarını sosyal yardım olmadan kullanamaz hale geldiğini gözler önüne serdi. Eylül 2024 itibarıyla Türkiye’deki yoksulluk, utanç verici boyutlara ulaştı.

İktidarın bir avuç şanslı azınlığının servetine servet katmasına neden olan, on milyonlarca yurttaşı ise yoksulluğa sürükleyen ekonomi politikalarının yarattığı çarpıcı tablo açığa çıktı. BirGün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Eylül 2024 dönemine yönelik sosyal yardım verilerine mercek tuttu.

HALK MUHTAÇ HALDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, düzenli sosyal yardım alan hane sayısı Eylül 2024 itibarıyla 3 milyon 688 bin 378 olarak gerçekleşti. 14 milyon 753 bin 512 hane ise yaşamını ancak sosyal yardım ile sürdürebildi.

Gıda yardımlarını da kapsayan düzenli sosyal yardımların yanı sıra yurttaşın bir diğer anayasal hakkı olan barınma hakkı da sosyal yardıma endekslendi. Barınma yardımı sağlanan hane sayısının 16 bin 109 olduğu bildirildi. Elektrik faturasını ancak sosyal yardım ile ödeyebilen hane sayısında da çarpıcı artış yaşandı. 2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 olan elektrik tüketim desteği alan hane sayısı, 2020-2024 döneminde, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 2 milyon 444 bin 822

• 2021: 2 milyon 476 bin 399

• 2022: 3 milyon 690 bin 582

• 2023: 4 milyon 378 bin 839

• 2024 (Ocak-Eylül): 3 milyon 557 bin 856

Yurttaşın elektriğin yanı sıra doğalgaz ve kömür gibi ihtiyaçlarını da ancak sosyal yardımlar ile karşılayabildiği resmi veriler ile ortaya konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024’ün Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 637 bin 118 haneye yakacak yardımı yapıldı.

• Sosyal yardımla yaşamını sürdüren hane: 14,7 milyon

• Elektrik desteği alan hane: 3,5 milyon

• Yakacak yardımı yapılan hane: 1,6 milyon

• GSS borcunu sosyal yardımla ödeyen kişi: 8,3 milyon

• Ailesinin yanından alınma riski olan çocuk: 170 bin

• Barınma yardımı alan hane: 16,1 bin

GSS BORÇLUSU MİLYONLAR

İşsiz ve çalışmayan yurttaşların kabusu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısının fazlalığı da dikkati çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024’ün Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 301 bin 793 kişinin GSS prim borcu sosyal yardımla ödendi.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı da Eylül 2024 itibarıyla 170 bine dayandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Bakılamayan çocukların” dahil edildiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programına alınan çocuk sayısının Eylül 2024 itibarıyla 169 bin 118 olduğunu açıkladı.