Barınma krizi kangren: 177 bin 239 kira davası

Türkiye’de giderek derinleşen ve önlemez hale gelen ekonomik kriz, hemen her alanda olduğu gibi barınma alanında da büyük krizlere yol açtı. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan fiyatındaki yıllık artış oranı, 2025 yılında yüzde 100’ü aştı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı büyükşehirlerdeki kira artış oranları ise yüzde 200’e kadar dayandı.

Konutlarda yüksek kira artışı, ev sahipleri ile kiracıları da karşı karşıya getirdi. Yüksek kira talep eden ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklar ararken Hukuk Mahkemeleri, “Kiralananın tahliyesi” ve “Kira” konulu dava dosyalarıyla doldu taştı.

YÜZ BİNLERCE DOSYA

Adalet Bakanlığı’nın verileri, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren uyuşmazlıklara yönelik dramatik tabloyu ortaya koydu. Hukuk mahkemelerindeki, “Kiralanın tahliyesi” konulu dava sayısının 2025 yılının sonu itibarıyla 82 bini aştığı öğrenildi. Bakanlığın verilerine göre, “Kiralananın tahliyesi” davaları 2025 yılının sonunda 82 bin 222 olarak gerçekleşti.

Kiracıların tahliyesine yönelik açılan dosya sayısında 2021 yılı itibarıyla dramatik bir artış kaydedildi. 2021 yılında 33 bin 643 olan, “Kiralananın tahliyesi” dosyalarının sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2021 : 36 bin 631





: 36 bin 631 2022: 42 bin 31





42 bin 31 2023: 91 bin 183





91 bin 183 2024: 127 bin 676





127 bin 676 2025: 82 bin 22

ON BİNLERCE SANIK

Benzer bir tablo, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren kira davalarıyla ilgili istatistiklerde de yaşandı. Hukuk mahkemelerindeki kira davalarının sayısı 2025 yılının sonunda 95 bin 217’ye ulaştı. Hukuk mahkemelerindeki 95 bin 217 kira davası dosyasındaki davalı sayısı 99 bin 399, davacı sayısı ise 121 bin 253 ile ifade edildi.