Barınma krizi öğrenciyi eğitimden kopartıyor

Haber Merkezi

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan skandallara tepkiler sürerken kapasite düşüklüğü nedeniyle de öğrenciler mağdur olmaya devam ediyor. Muğla Seydikemer’de KYK bulunmaması nedeniyle öğrenciler barınma krizi ile karşı karşıya kaldı.

Her geçen gün artan ekonomik kriz, yüksek ev ve yurt kiraları ise öğrencileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören ve Gerçek Fethiye gazetesine konuşan öğrenciler, ilçede yurt bulunmaması nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Muhasebe Finans Yönetim Bölümü’nde eğitim gören Hasan Karasu, şunları söyledi: “Geldiğimden beri burada KYK yurdu yok. Ev ve apart kiraları ise çok uçuk. Zor durumdayız. Şu an evi 2 kişi beraber yaşıyoruz ve evimiz kirası 21 bin lira. Yurt gelmesini istiyoruz. Yurt olmazsa zaten buraya öğrenci gelmesi çok zor. Öğrenciler yurt olmadığı için gelmekten vazgeçiyor. Eğer ev tutumasaydım ilk gün ben de dönecektim.’’

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Esra Özmen ise şöyle konuştu: “Farklı şehirlerden gelecek olan birçok öğrenci yurt olmadığı için gelmekten vazgeçti. Yurt olmaması eğitim öğretimi engelliyor. Bu sıkıntı yüzünden, üniversiteyi bırakan çok oluyor.”