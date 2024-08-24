Barınma krizine karşı dayanışma ağı

İlayda SORKU

Son yıllarda artan kira ve yurt ücretleri, üniversite öğrencilerini barınma kriziyle karşı karşıya bıraktı. Ekonomik zorluklar altında, birçok öğrenci ev bulma ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük sorun yaşarken çareyi dayanışmada buluyor.

Ülkenin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, dayanışma ruhunu güçlendirerek çeşitli platformlarda yardımlaşma grupları kurdu. Bu gruplar, sadece barınma sorunlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda temel eşyaların temininde de önemli bir rol oynuyor. Sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerinden kurulan dayanışma gruplarında öğrenciler, yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle zor durumda kalanlara yardımcı oluyor.

Öğrenci grupları, barınma ihtiyaçlarına ek olarak, beyaz eşyadan ders kitaplarına kadar geniş bir yelpazede eşyaların temin edilmesine de katkıda bulunurken bir yandan da koltuk, yatak gibi temel eşyalar uygun fiyatlara veya ücretsiz olarak dağıtılıyor.

GÜVENLİ ORTAM YARATTIK

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Çeviribilimi 3. sınıf öğrencisi Semra Atilay, üniversitesinden öğrencilerin ve mezunların bulunduğu dayanışma grubuna başlarda sahipsiz eşyaları duyurmak için katıldığını belirtti. Grubun ilerleyen süreçte hem ev hem de ev arkadaşı bulması konusunda kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Atilay, “Grupta uzun süre ev/oda aradım. Hâlâ arıyorum desem yalan olmaz, barınma krizimiz devam ettiği için aktif olarak kullanıyoruz. Arkadaşımın evine geçici olarak yerleştiğimde eşyalarımı grup sayesinde tamamlayabildim” ifadelerini kullandı.

Şu anda kullandığı bilgisayara kadar pek çok eşyasını gruptan temin ettiğini dile getiren Atilay, “Okul etrafında veya okul içinde öğrencilerin huzurunu kaçıracak durumlar her zaman grupta paylaşılıyor ve bütün öğrenciler bilgilendiriliyor. Hükümetin ve onun yoluyla kayyumun bize sağlamadığı güvenli ortamı biz kendimiz için oluşturmak zorundayız. Bunun ağırlığı altında tek başımıza ezilmemek için öğrenci dayanışmasına el ayak olan sosyal medya gruplarımızı kullanıyoruz.”

DESTEK OLUYORUZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü öğrencisi Egemen Gover de üniversitesinin öğrencileri için kurulan yardımlaşma grubuna ev bulmak için dahil olduğunu ve gruplardaki dayanışmanın öğrencilere maddi, manevi dayanak sağladığını dile getirdi. “İlk defa eve çıkıyorsanız ve bir tane bile eşyanız yoksa ODTÜ’lüler size bir nevi sahip çıkıyor” ifadelerini kullanan Gover, şunları aktardı: “Grupta ‘verilik eşya’ adıyla yardımlaşma döner. Bu yardımlaşmalarla ünlenen belli başlı abilerimiz ve ablalarımız olmuştur. Bir abimiz 2 sene önce eve çıktığımda ev arkadaşıma masa, sandalye ve dolap temin etmişti hiçbir karşılık beklemeden. Grup müthiş bir dayanışma sağlıyor.”