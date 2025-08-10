Barınma krizine yüzde 0,2’lik müdahale: Üniversitelinin yatacak yeri yok

Milyonlarca üniversiteli, hemen her dönem olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de barınma sorunu ile karşı karşıya bırakıldı.

Üniversiteye yerleşebilenler, devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi nedeniyle adeta çaresiz duruma getirildi. Büyükşehirlerde özel yurt ücretleri yıllık 150 bin TL’ye ulaşırken kiraların da birçok kentte 20 bin TL’den başlaması, öğrencileri cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verileri, giderek derinleşen barınma krizine rağmen yükseköğretim öğrenci yurtlarının kapasitesinde kayda değer artış sağlanamadığını ortaya koydu.

Yükseköğretimde 2023-2024 akademik yılı, Türkiye genelindeki 862 yurt ile kapandı. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki 862 yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun toplam kapasitesinin 994 bin 137 olduğu belirtildi.

Bakanlık, 2025 yılının ilk yarısında hizmete açtığı yurt ve bloklarla ek 9 bin 802 yatak kapasitesi oluşturdu. Ancak, yurda başvuran öğrenci sayıları ve mevcut binaların fiziki yapısı göz önünde bulundurularak mevcut yurtlardan 3 bin 495 yatak kapasitesi de düşüldü. Yapılan düzenlemelerin ardından öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi ancak 2 bin 169 artırılabildi. Yurtların yatak kapasitesindeki artış oranı yüzde 0,2’de kaldı.

BÜTÇE VAKIFLARA

Devlet yurtlarının yetersizliği, fahiş kiralar ve yüksek ücretli özel yurtlar nedeniyle öğrenciler her yıl barınma problemiyle karşı karşıya kalırken Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf ve dernekler için ise kasayı açtı. Ocak-Haziran 2024 döneminde 699 milyon 71 bin TL olan Bakanlık bütçesinden, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara” yapılan transfer, Ocak-Haziran 2025 döneminde 887,9 milyon TL’ye yükseldi.