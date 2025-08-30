Barınma krizini borsaya taşıdılar: Sosyal konut değil, rant projesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin barınma krizini çözmek yerine sorunu borsaya taşıdığını ve bu yolla rant elde edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emlak Konut tarafından başlatılan "Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası"nı eleştiren Karabat, projenin sosyal konut amacından saptığını ve müteahhitlere kaynak aktarma işlevi gördüğünü kaydetti.

Karabat, Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'nın Murat Kurum'un tanıtımıyla 7,59 TL'den halka arz edildiğini; ancak iki hafta içinde yüzde 11,58 düşüşle 6,72 TL'ye gerilediğini belirtti. Proje kapsamında 21 milyar TL toplandığını ve bu paranın 2,3 milyar TL'sinin borsada "buharlaştığını" ifade etti.

Sertifikaların borsada işlem görmesinin spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık olduğunu vurgulayan Karabat, faizlerin düşmesiyle konut piyasasının yükseleceği beklentisinin hisse senetlerinin artmasına neden olabileceğini ve bu durumun yine halkın konuta kolay ulaşımını engellemeye devam edeceğini söyledi.

"HALKIN SIRTINDAN GEÇİNENLER RANT PEŞİNDE"

Karabat, projenin sosyal konut amacı taşımasına rağmen tüzel yatırımcıların yüklü alımlarına neden izin verildiğini sorguladı. Kamu bankalarının ne kadar alım yaptığına dair net bir bilgi olmadığını ve bu bankaların projeyi neden desteklediğini de soran Karabat, Emlak Konut'un kaynak aktarılacak müteahhitleri önceden belirleyip belirlemediği sorusunu yöneltti.

Açıklamasında projenin amacını da sorgulayan Karabat, “1+1 dairesi 4,8 milyon TL'ye satılan projenin nesi sosyal konut projesidir” diyerek Damla Kent'in barınma sorununu çözmekten uzak olduğunu vurguladı.

Karabat, açıklamasının sonunda İstanbul'da barınma krizine yönelik çalışmalar yürüten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilgili ekibinin tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, "Halkın yararına çalışanlar hapiste, halkın sırtından geçinenler ise borsada rant peşinde" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.