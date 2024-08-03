Barınma yüzde 95 zamlandı

Barınma krizi derinleşirken Hacettepe Üniversitesi yönetimi, yurt ücretlerine yüzde 65, öğrenci evlerinin ücretlerine yüzde 95 zam yaptı. Zam kararına tepki gösteren öğrenciler, “Zamma karşı birleşelim” dedi.

Etki Can BOLATCAN

AKP’nin ekonomi politikaları sonucu derinleşen ekonomik krizin faturası öğrenciye kesilmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi, Öğrenci Köyü’nde 2024-2025 öğretim yılı için aylık aidatlara yüzde 300’ün üzerinde zam yaparken Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi’nden de benzer bir adım geldi. Yurt ile öğrenci evlerinin ücretlerine yüzde 65 ila yüzde 95 oranında zam yapan Hacettepe Üniversitesi yönetiminin zam kararı öğrencilerin tepkileriyle karşılandı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Barınma Birimleri Yönetim Kurulu zam kararını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik öğrenci yurtlarının fiyatı yapılan yüzde 65’lik zamla birlikte 980 TL’den bin 625 TL’ye, yine Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Öğrenci Evleri'nin fiyatı ise yapılan yüzde 95’lik zammın ardından 2 bin 440 TL’den 4 bin 760 TL’ye yükseldi.

Yurtların zamlı fiyatları şu şekilde:

Sıhhiye Kız-Erkek Öğrenci Yurtları:

• 4 kişilik oda: 1625 TL

• 4 kişilik oda: 2 bin 90 TL

• 2 kişilik oda: 2 bin 90 TL

Beytepe Kız-Erkek Öğrenci Yurtları:

• 18 m2’lik 4 kişilik oda: 1625 TL

Beytepe Öğrenci Evleri:

• 2 kişilik standart oda: 4 bin 760 TL

• 2 kişilik standart oda: 5 bin 340 TL

• 2 kişilik standart oda: 5 bin 630 TL

• 1 kişilik stüdyo tipi oda: 9 bin 850 TL

Sıhhiye Öğrenci Evleri:

• 1 kişilik oda: 6 bin 340 TL

• 2 kişilik oda: 4 bin 500 TL

• 3 kişilik oda: 3 bin 940 TL

ZAMMA KARŞI BİRLEŞELİM

Hacettepe Üniversitesi Öğrenciler Yönetim Kurulu'nun zam kararını tepkiyle karşılandı. Zamlara karşı birleşme çağrısında bulunan Hacettepe SOL Genç adına yapılan açıklamada, “Barınma yalnızca parası olanın lüksü olamaz, emekçi halkın çocuklarına üniversite kapıları kapatılamaz” denildi.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde 2024-2025 öğretim yılı için aylık aidatlara yüzde 300’ün üzerinde zam yapılmıştı. Kişi başı 1480 lira olan iki kişilik oda aidatı kişi başı 6 bin liraya çıkarken 1250 lira olan üç kişilik oda aidatı ise 5 bin liraya yükselmişti. Öte yandan öğrenciler sosyal medya hesaplarından fahiş zamma tepki göstermişti.