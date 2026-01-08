Giriş / Abone Ol
Barış akademisyeni Cavidan Soykan görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen barış akademisyeni Cavidan Soykan görevine iade edildi.

Eğitim
  • 08.01.2026 16:21
  • Giriş: 08.01.2026 16:21
  • Güncelleme: 08.01.2026 16:30
Kaynak: Haber Merkezi
Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Cavidan Soykan, görevine iade edildi.

Soykan, ihraç edildikten 9 sene sonra üniversiteye dönme hakkı kazandı.

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm hocalarımız görevlerine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.

