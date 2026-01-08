Barış akademisyeni Cavidan Soykan görevine iade edildi

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Cavidan Soykan, görevine iade edildi.

Soykan, ihraç edildikten 9 sene sonra üniversiteye dönme hakkı kazandı.

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm hocalarımız görevlerine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.