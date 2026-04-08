Barış Akademisyeni Gökhan Çoban görevine iade edildi

1128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 7 Şubat 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Gökhan Çoban, görevine iade edildi.

Çoban, ihraç edildikten 9 sene sonra üniversiteye dönme hakkı kazandı.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DUYURDU

Mülkiyeliler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fakültemizden Barış Bildirisi imzacısı olduğu için ihraç edilen hocamız Prof.Dr.Aykut Çoban'ın görevine iade edilmesinin sevincini yaşıyoruz. Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm hocalarımız görevlerine iade edilip adalet yerini buluncaya kadar sorunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.