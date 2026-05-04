Barış Akademisyeni İzge Günal görevine döndü

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen Prof. Dr. İzge Günal, başlattığı hukuki mücadeleyi kazanmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevine döndü.

Günal, kasım ayında göreve iade davasını kazamasına rağmen rektörlük tarafından göreve başlatılmamış, bunun üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesine başvurmuştu. Kararını mart ayında açıklayan mahkeme, "hak gaspı" olduğuna hükmetmişti.

Evrensel'in haberine göre bugün üniversitesine dönen Prof. Dr. İzge Günal, meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

"İTAAT ETMEYECEĞİZ"

Günal'ı karşılayanlardan Doç. Dr. Halis Ulaş, "9 yıl oldu. Beraber bu kapıdan çıkmıştık. Benim girişim 2 yıl önce oldu. Ama sizin mücadeleniz ve ısrarınızla dönüş yolu yeniden açılmış oldu ve bu kapıdan geri almak zorunda kaldılar. Hoş geldin" dedi.

Yapılan konuşmalarda, Prof. Dr. İzge Günal'ın dönüşünün çok sevindirici ve gurur verici olduğu vurgulandı, bütün Barış Akademisyenlerinin bir an önce görevlerine iade edilmesi gerektiği belirtildi.

"ATILDIĞIMIZDA ŞU ANKİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLKÖĞRETİMDEYDİ"

Prof. Dr. İzge Günal, bugüne kadar olan, destek olan herkese teşekkür etti ve "Eğer bu destek olmasaydı bu zorlu süreci atlatmak hiç de kolay olmayacaktı. Gerçekten çok uzun ve sıkıntılı bir süreç geçti" dedi.

Günal, sürecin uzunluğuna, "Biz atıldığımızda, şu anki tıp fakültesi öğrencileri ilköğretimin başındaydı. Kliniğe gittiğim zaman çalışma arkadaşım olacak asistanlar, araştırma görevlileri daha orta öğretimdeydi" sözleriyle dikkat çekti.