Barış akademisyeni Prof. Dr. Fulya Atacan hayatını kaybetti

Orta Doğu üzerine çalışmalarıyla tanınan Barış akademisyeni Prof. Dr. Fulya Atacan hayatını kaybetti.

1 yıldır İngiltere'de kanser tedavisi gören Atacan, 7 Şubat 2017’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.

Atacan'ın hayatını kaybettiğini siyaset bilimci Doç. Dr. İsmet Akça duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akça, "Canım hocam, ışığımız, barış dediğimiz için beraber üniversiteden ihraç edildiğimiz Prof. Dr. Fulya Atacan’ı kaybettik. Her tür eşitsizliğe, hiyerarşiye karşı duruşunla; sahici dertler sorular peşinde biliminsanı olmanla ve o eşsiz gülüşünle hep aklımda, kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve İslamî hareketler hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Fulya Atacan, İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde uzun yıllar görev yaptı.