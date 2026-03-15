Barış Akademisyenleri’nin iadesine kapı aralandı

Danıştay 5. Daire, barış akademisyenleri hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olmadığı, ihraç akademisyenlerin göreve dönemeyeceği yönündeki hükmünü bütünüyle etkisiz kılan bir içtihat oluşturdu.

Daire, 5 ay arayla daireden aynı konuda iki farklı karar çıkması nedeniyle geniş heyetle toplanarak konuyu görüştü.

T24’ün haberine göre, başkan ve yedi üyenin katıldığı müzakerede, istinaf mahkemesince mesleğe dönmesi yerinde bulunmayan ihraç akademisyen hakkındaki karar bozuldu. Çoğunluk oyuyla alınan kararda, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasının zorunluğu olduğu vurgusu yapılarak, sadece bildiriyi imzalayanların mesleğe dönüşleri konusunda artık farklı bir yorum yapılmasına ihtiyaç olmadığı vurgulandı.

Kararda, devlete sadakat yükümlülüğü ve örgütlere iltisak konusunda ilginç bir değerlendirme yapılarak, AYM kararlarına uyulmaması örneği verildi ve AYM kararlarına uyulmamasının devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranış olsa da örgüt ve yapılarla iltisak anlamı taşımadığı vurgulandı.