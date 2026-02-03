Barış Akarsu’nun kuzeninden ölümüne ilişkin iddialara yanıt
Epstein dosyaları sonrası sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan iddialar, Barış Akarsu’nun ölümünü de gündeme getirdi. “Suikast” söylemlerine karşı Akarsu’nun kuzeni açıklama yaparak, 2007’deki ölümün talihsiz bir trafik kazası olduğunu vurgularken hatırasının istismar edilmemesi çağrısında bulundu.
Son günlerde Türkiye'den de bağlantıların ortaya çıktığı Epstein dosyalarının ardından, sosyal medyada dünya çapında bir çok ünlü ismin önceki yıllarda konuya ilişkin açıklamaları ve iddialar sıklıkla yerini aldı.
Konuya ilişkin sosyal medyada dönen bir iddia ise Barış Akarsu'nun ölümüne ilişkin oldu.
4 Temmuz 2007'de Bodrum'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Akarsu için 'Kimdir O' şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmesi üzerine kazanın bir suikast olabileceği iddia edildi
Sosyal medyada dolaşıma giren bu iddialara karşı, Akarsu'nun kuzeni açıklama yayımladı.
Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
''Herkese merhaba. Rahmetli abime olan sevginiz ve gösterdiğiniz ilgi çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 sene önce gerçekleşen kaza ile ilgili olarak, spesifik durumlar yaratılmasına ya da sırf izlenme almak amacıyla konunun başka yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyiniz
Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatımızdan ayrıldı. Kazanın, “Kimdir o?!” parçası ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler.''
