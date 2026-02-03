Barış Akarsu’nun kuzeninden ölümüne ilişkin iddialara yanıt

Son günlerde Türkiye'den de bağlantıların ortaya çıktığı Epstein dosyalarının ardından, sosyal medyada dünya çapında bir çok ünlü ismin önceki yıllarda konuya ilişkin açıklamaları ve iddialar sıklıkla yerini aldı.

Konuya ilişkin sosyal medyada dönen bir iddia ise Barış Akarsu'nun ölümüne ilişkin oldu.

4 Temmuz 2007'de Bodrum'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Akarsu için 'Kimdir O' şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmesi üzerine kazanın bir suikast olabileceği iddia edildi

Sosyal medyada dolaşıma giren bu iddialara karşı, Akarsu'nun kuzeni açıklama yayımladı.

Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Herkese merhaba. Rahmetli abime olan sevginiz ve gösterdiğiniz ilgi çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 sene önce gerçekleşen kaza ile ilgili olarak, spesifik durumlar yaratılmasına ya da sırf izlenme almak amacıyla konunun başka yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyiniz

Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatımızdan ayrıldı. Kazanın, “Kimdir o?!” parçası ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler.''