Barış Alper Yılmaz 200'üncü maçında: Gözler yine onda

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlığında hücum yükünü sırtlayan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla önemli bir eşiğe geliyor.

Göztepe deplasmanında kaptan olarak sahaya çıkan ve attığı golle galibiyete katkı sağlayan milli oyuncu, Kocaelispor karşılaşmasında 200. maçına çıkacak.

Sağ alt adalesindeki ağrılara rağmen fedakârlık yaparak iğneyle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, sahadaki mücadelesiyle teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geliyor.

ICARDİ YİNE YEDEK

Teknik direktör Okan Buruk’un, formsuz Mauro Icardi’yi yine kulübede tutarak Barış Alper’i en uçta görevlendirmesi bekleniyor.

Kariyerinde ikinci kez “dalya” demeye hazırlanan Barış Alper’in, kritik Kocaelispor mücadelesine yüksek motivasyonla hazırlandığı öğrenildi.

Zirve yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada gol yollarında yine başrolü üstlenmek isteyen milli oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmamayı hedefliyor.

36 GOL, 31 ASİST

Öte yandan performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına giren Barış Alper, Galatasaray kariyerinde çıktığı 199 maçta 36 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon 13 asistle kariyer rekorunu kıran yıldız futbolcu, 11 golle de dikkat çekti. Barış, 4 gol daha atması halinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına da ulaşacak.