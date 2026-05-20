Barış Alper Yılmaz: “Bununla yetinmeyeceğiz, daha fazlasını istiyoruz”

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğu yaşamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak önemli bir birliktelik yakaladıklarını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, başarıda yalnızca oyuncuların değil kulüpte çalışan herkesin payı olduğunu söyledi.

"AİLE GİBİ HAREKET ETTİK"

Şampiyonluk nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Barış Alper şunları söyledi:

“Dört yıldır üst üste şampiyon oluyoruz. İnşallah beşinci kez de şampiyon olacağız. Bu başarıda futbolculardan teknik ekibe, yöneticilerden kulüp personeline kadar herkesin emeği var. Hep beraber aile gibi hareket ettik.”

Sezon içerisinde yaşanan sakatlık ve cezalı oyuncu problemlerine rağmen takımın güçlü kaldığını söyleyen milli futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk’un kriz yönetimine dikkat çekti.

"GÜÇLÜ KALDIK"

Barış Alper, “Hocamız gerçekten çok büyük bir futbol zekasına sahip. O süreçte doğru planlamalar yaptı. Üç günde bir maç oynamak kolay değildi ama mental olarak güçlü kalmayı başardık” dedi.

Bu sezon resmi maçlarda 12 gol ve 14 asistlik katkı veren yıldız oyuncu, sezon başında kendisine 30 gole katkı hedefi koyduğunu ancak buna ulaşamadığı için üzüldüğünü söyledi.

“Hiçbir zaman mevcut performansımla yetinen biri değilim” diyen Barış Alper, daha fazla skor üretmek ve daha büyük katkı vermek istediğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi performansına da değinen milli futbolcu, Galatasaray’ın artık Avrupa’nın üst seviyelerinde mücadele eden bir takım olduğunu düşündüğünü belirtti.

"SEVİYEMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Sarı-kırmızılı oyuncu, “Bu sezon oynadığımız futbolla Şampiyonlar Ligi seviyesinin takımı olduğumuzu gösterdik. Ancak bu bize yetmez. Daha fazlasını isteyen bir takımız.” diye konuştu.

Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde en unutamadığı maçın ise sahalarında 5-2 kazandıkları Juventus karşılaşması olduğunu söyledi.

Takım arkadaşı Victor Osimhen hakkında da konuşan milli futbolcu, Nijeryalı yıldızın oyun planında çok önemli bir yere sahip olduğunu ancak takımın alternatif çözümler üretmek zorunda olduğunu dile getirdi.

"DUYGUSAL BİR REFLEKS"

Fenerbahçe derbisinde attığı gol sonrası yaptığı sevince de değinen Barış Alper, formasını çıkardığı anın tamamen duygusal bir refleks olduğunu söyledi. Şampiyonluk kutlamalarında ultrAslan bayrağıyla attığı turun ise düşündüğünden daha yorucu geçtiğini esprili bir dille anlattı.

Sezon başında yaşadığı transfer sürecinin kolay geçmediğini ifade eden Barış Alper, o dönemde yaşananları zamanı geldiğinde konuşabileceğini belirtirken, vicdanının rahat olduğunu söyledi.

"ÇOK KALİTELİ JENERASYON VAR"

Milli takım hakkında da değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, Türkiye Milli Futbol Takımı ile 2026 Dünya Kupası’na katılacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu ifade etti.

Barış Alper, “Çok kaliteli ve birbirine bağlı bir jenerasyona sahibiz. Milli takımda gerçekten aile ortamı var. Ülkemizi Dünya Kupası’nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.