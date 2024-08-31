Barış Alper Yılmaz, gol sayısını 2’ye çıkardı



Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, takımını 3-0 öne geçiren golü atarak bu sezon ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı. 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen milli futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazında kalecinin üzerinden aşırarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Başarılı oyuncu, 82. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.