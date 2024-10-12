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Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2024 15:01
  • Giriş: 12.10.2024 15:01
  • Güncelleme: 12.10.2024 15:02
Kaynak: İHA
Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise cezalı duruma düşmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun’da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı" denildi.

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