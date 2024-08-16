Barış Alper Yılmaz, ilk golünü attı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelede Barış Alper Yılmaz da bu sezonki ilk golünü attı. 59. dakikada Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Konyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu Kerem Aktürkoğlu kafayla içeri çevirdi.

Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alıp dönen Barış Alper Yılmaz, uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Milli futbolcu bu sezon ligin ilk deplasman maçında takımını 2-1 öne geçirerek gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada yerini Yunus Akgün’e bıraktı.

Yılmaz, ligdeki son golünü geçtiğimiz sezonun 36. haftasında 12 Mayıs tarihinde Fatih Karagümrük deplasmanında kaydetmişti.