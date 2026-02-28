Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor

Galatasaray’ın hücum oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Milli futbolcunun özellikle Liverpool ile oynanacak maçlarda scoutlar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

JUVENTUS EŞLEŞMESİNDE ÖNE ÇIKTI

25 yaşındaki oyuncu, Juventus ile oynanan iki maçta ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Barış Alper, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.

Juventus’un ardından İtalya’dan Inter ve Napoli’nin de Barış Alper Yılmaz’ı izlemeye aldığı ifade ediliyor. İtalyan kulüplerinin, oyuncunun Şampiyonlar Ligi performansını yakından takip ettiği belirtiliyor.

LIVERPOOL MAÇLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Barış Alper Yılmaz’ın, Liverpool ile oynanacak karşılaşmalarda göstereceği performansın transfer süreci açısından belirleyici olması bekleniyor. Milli futbolcu, lig aşamasında Liverpool ile oynanan maçta etkili bir oyun ortaya koymuş ve takımına penaltı kazandırmıştı.

Juventus eşleşmesindeki performansını Liverpool maçlarında da sürdürmesi halinde, sezon sonunda Galatasaray’a Avrupa’dan resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 9 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.