Barış Alper Yılmaz’ın çocukluğunda HES eylemlerine katıldığı ortaya çıktı

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla son dönemin öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın çocukluk yıllarına ait dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Milli futbolcunun, henüz 14 yaşındayken Karadeniz’deki bir çevre mücadelesinde yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündeme taşındı.

BABASIYLA BİRLİKTE KATILMIŞ

Söz konusu protestolarda, çocuk yaştaki Barış Alper Yılmaz’ın da babasıyla birlikte yer aldığı anlar dikkat çekiyor.

Görüntülerde, bölge halkının yaşam alanlarını ve doğal çevreyi korumak amacıyla bir araya geldiği, farklı yaş gruplarından birçok kişinin eylemlere katıldığı görülürken genç futbolcunun da bu kalabalığın içinde yer aldığı net biçimde seçilebiliyor.

Karadeniz bölgesinde özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen HES projeleri, çevresel etkileri ve yerel halkın yaşamına olan yansımaları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İkizdere ve çevresinde düzenlenen protestolar da bu sürecin sembolik örnekleri arasında gösteriliyor.