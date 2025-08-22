Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisinden açıklama

Suudi Pro Ligi takımlarından Neom SC’nin transfer gündeminde olan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan, yazılı bir açıklama yaptı. Maldan, "Barış’a, kulüp yönetimi bu yaz için ’Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan, yazılı açıklamasında, "Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.



Barış’a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.



Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray’ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış’a, kulüp yönetimi bu yaz için ’Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir.



Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış’ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakarlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.



Galatasaray’a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış’a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray’a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı" ifadelerine yer verdi.