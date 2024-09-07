Barış anlaşması yüzde 80 tamam

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Dağlık Karabağ meselesi yüzünden dört yılda iki kez savaşa tutuşan Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı bir barış için umutlar yeşeriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’la yürütülen müzakerelerde barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80’i üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında düzenlenen Ambrosetti Forumu’nda konuşan Aliyev, "Güney Kafkasya’da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine baktığımızda bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.

Zengezur Koridoru Nahçivan araclığıyla Türkiye’yle Azerbaycan’ı bağlıyor. Bu yolla Ankara’nın Orta Asya’yla da bağlantısının kurulması mümkün olacak.

İRAN’DAN KORİDOR İTİRAZI

İki ülke arasında Rusya’nın girişimiyle hazırlanan barış anlaşmasının önemli maddelerinden olan Zengezur Koridoru’na ise İran’dan itiraz geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridoru projesiyle ilgili, İran’ın komşu ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliğin ülkesi için kırmızı çizgi anlamına geldiğini ve "tümüyle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar sadece bir tercih değil, milli güvenliğimizin temel direğidir. Kuzeyden, Güneyden, Doğudan, Batıdan komşularımızın toprak bütünlüğüne veya sınırların yeniden çizilmesine yönelik herhangi bir tehdit kesinlikle kabul edilemez ve İran için kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

ZENGEZUR KORİDORU

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ bölgesi nedeniyle 2020’de yaşanan 44 günlük savaşı fiilen sona erdiren ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Ermenistan, Batı Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bir ulaşım koridorunun inşasını kabul etmişti.

Ermenistan Zengezur Koridoru olarak adlandırılan bu ulaşım bağlantısının, egemenliğini ve dolayısıyla İran sınırını etkileyeceği endişesiyle anlaşmayı uygulamaktan bugüne kadar kaçınmıştı.

Tahran yönetimi de koridorun kendisi açısından ekonomik ve güvenlik alanında çeşitli jeopolitik riskler doğuracağını öne sürerek, bu konuda Ermenistan’a destek vermişti.

İranlı yetkililer Zengezur Koridoru’na Tahran’ın açık bir şekilde karşı olduğunu birçok kez dile getirmişti.

RUSYA DESTEKLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 19 Ağustos’ta Azerbaycan’a yaptığı son ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Zengezur Koridoru’nun kurulmasına destek verdiğini ifade etmişti. Lavrov, Ermenistan’ın Zengezur’u kapalı tutması yüzünden bölgede bağlantı zorluğu yaşandığını söylemişti.

Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da 28 Ağustos’ta İran’ın kaygılarına rağmen ülkesinin, "koridor"un oluşturulmasını desteklediğini belirterek, engellerin kaldırılmasının Ermenistan’la yapılacak üçlü barış görüşmeleri çerçevesinde mutlaka tartışılacağını da söylemişti.

ANKARA DA DESTEKLİYOR

Türkiye de Zengezur Koridoru projesini destekliyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde "Zengezur Koridoru özellikle Azerbaycan, Ermenistan ve İran herkesin çıkarına olacak stratejik koridordur ve bu koridor devreye girdiği anda İran da rahatlayacak, Azerbaycan da rahatlayacak" demişti.

ALTERNATİF PROJE

Ermenistan ise kontrolüne daha fazla imkan veren ‘Barış Koridoru’ adlı alternatif bir proje öneriyor. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, İran’ın ‘Barış Koridoru’ projesini desteklediğini kaydetmişti.