Barış Anneleri heyeti, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etti

Barış Anneleri heyeti, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştireceği siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Barış Anneleri, ziyaretler kapsamında CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetiyle bir araya geldi.

Barış Anneleri'ni temsilen heyette Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer aldı. Heyete, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da eşlik etti.

CHP lideri Özel’e ise Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak eşlik etti.

Ziyarette, Özgür Özel'e beyaz tülbent hediye edildi.

Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

GELECEK PARTİSİ ZİYARETİ

Ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Barış Anneleri heyetini kabul etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir saatten fazla süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Davutoğlu, görüşmede, Anneler Günü dolayısıyla DEM Parti ve Barış Anneleri heyetine çiçek hediye etti. Görüşmede, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na da beyaz tülbent hediye edildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Barış Anneleri heyeti, çeşitli siyasi partilerle görüşecek. Ziyaretlerde Anneler Günü dolayısıyla “barış ve kardeşlik temennilerinin” iletiyor.

Heyet dün, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Program kapsamında heyet, bugün son olarak AKP'yi ziyaret edecek.