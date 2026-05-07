Barış Anneleri heyeti, MHP'yi ziyaret etti

Barış Anneleri heyeti, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştireceği siyasi parti ziyaretlerine başladı.

Barış Anneleri heyeti, ilk ziyaretini saat 12.30'da MHP'ye yaptı. Barış Anneleri'ni temsilen heyette Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer aldı.

Heyete, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da eşlik etti.

MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Barış Anneleri'ni MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü.

AKP ZİYARETİ OLACAK MI?

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DEM Parti Sözcüsü Doğan, AKP'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.

Doğan, ziyarette, Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye ettiklerini, Kılıç'ın da buna karşılık sarı renkli tülbent verdiğini belirtti.

Heyette yer alan Barış Anneleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görüşme dolayısıyla teşekkür etti.

Akçay ve Kılıç'ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten Barış Anneleri, gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

DEM Parti Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Barış Anneleri heyeti, bugün ve cuma günü çeşitli siyasi partilerle görüşecek. Ziyaretlerde Anneler Günü dolayısıyla “barış ve kardeşlik temennilerinin” iletileceği belirtildi.

Heyetin bugün saat 16.00'da DEVA Partisi'ni, 17.00’de ise Saadet Partisi’ni ziyaret edeceği bildirildi. Program kapsamında heyet, yarın (8 Mayıs) saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni, saat 14.00’te ise Gelecek Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.