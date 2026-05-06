Barış Anneleri'nden partilere ziyaret turu

Barış Anneleri, yaklaşan Anneler Günü öncesinde siyasi partilerin genel merkezlerine bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Barış ve kardeşlik gündemli ziyaretlere, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile Milletvekili Adalet Kaya da eşlik edecek.

ZİYARETLER İKİ GÜN SÜRECEK

Program kapsamında ilk durak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olacak. 7 Mayıs Perşembe günü MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay ile görüşecek olan heyet, ardından Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi genel merkezlerini ziyaret edecek. Ziyaret turu, 8 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne yapılacak ziyaretle sona erecek.

Barış Anneleri’nin ziyaret programı şöyle:

7 Mayıs Perşembe

• 12:30 MHP Ziyareti (TBMM)

• 14:00 Gelecek Partisi Ziyareti

• 16:00 DEVA Partisi Ziyareti

• 17:00 Saadet Partisi Ziyareti

8 Mayıs Cuma

• 12:00 CHP Ziyareti