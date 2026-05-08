Barış Anneleri, Öcalan ile görüşmek için dilekçe verecek

Barış Anneleri heyeti, siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret etmesinin ardından bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik edeceği Barış Anneleri heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla "barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere" siyasi parti ziyaretlerini sürdürecek.

Heyet, bugün önce CHP Genel Merkezi'ni ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Barış Anneleri, son olarak AKP'nin TBMM Grubu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Anneler, görüşmelere katılan parti yetkililerine beyaz tülbent hediye edecek.

Barış Anneleri heyetinin bugün Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verecek.

Heyet, ziyaretlerin ilkini dün MHP grubuyla gerçekleştirmişti. Heyeti, MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşılamıştı. Ziyaret sırasında Bahçeli’ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye edilmişti, Kılıç ise karşılık olarak sarı renkli tülbent vermişti.