Barış Anneleri ve hasta tutukluların yakınları Adalet Bakanı ile görüştü

Barış Anneleri ve hasta tutuklu yakınları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşmeye katılan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, ilk taleplerinin hasta tutukluların ölüme terk edilmemesi olduğunu söyledi.

Hasta tutukluların serbest bırakılması ve cezaevlerindeki hak ihlallerinin sona erdirilmesi talebiyle 5 haftadır Ankara'ya gelip Adalet Bakanlığı ile görüşmek isteyen Barış Anneleri ve hasta tutuklu yakınları, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu görüşmesi öncesinde yapılan görüşmeye DEM Parti milletvekilleri ve hasta tutukluların yakınları katıldı.

TBMM’de gerçekleşen görüşemeye hasta tutuklu yakınları Safure Akın, Leyla Kuday, Gurbet Tekin ve Hülya Taş ile DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Newroz Uysal Aslan ve Ali Bozan katıldı.

Bakan Tunç’a İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı da eşlik etti.

BAYRAMDAN SONRA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Hasta tutukluların tahliyesi önündeki engeller ve infaz yakmalar başta olmak üzere cezaevlerinde yaşanan ihlallere ilişkin Bakan Tunç’a bilgi verildi. Talepleri not alan Tunç, bayramdan sonra ailelerle yeniden görüşeceğini söyledi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Görüşme sonrasında kısa bir açıklama yapan DEM Parti milletvekili Meral Danış Beştaş şunları söyledi:

“Annelerimiz farklı illerden geldiler. Her hafta çarşamba günü tutuklu yakınları, hasta mahpus yakınları olarak Ankara’da buluşuyorlar. Adalet Bakanıyla görüşüp sorunların çözülmesi için öneri ve taleplerini iletmek için geliyorlar. Bu süreç birkaç haftadır devam ediyor. Şimdiye kadar Bakanla görüşülememişti. Ama bugün komisyon toplantısı öncesinde annelerle beraber Adalet Bakanı ile bu görüşme gerçekleştirildi. Anneler birebir taleplerini illetiler, yakınlarının durumunu ifade ettiler. Kendileri (Bakan) de bu durumu takip edeceğini söyledi. Ama bu sadece bir söylemle, bir görüşmeyle bitecek bir mesele değil.

Şu anda Türkiye’de en önemli konu cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleridir, işkence gibi uygulamalardır. Hasta mahpusların ölüme terk edilmemesi ilk talebimizdir, acildir. Mutlaka hızla çözülmesi gereken talebimiz de hasta mahpusların yerinin cezaevi olmadığı gerçeğinin kabul edilmesidir, ailelerinin yanına gönderilmeleri önündeki ATK ve savcılık engelinin kaldırılmasıdır, infaz yakmaların sona erdirilmesidir. Çünkü cezaevleri izleme kurulları yargı gibi karar vererek bazen 3 yıllık uzatmalar yapıyorlar. Bunların sona ermesini istiyoruz ailelerle birlikte. Annelerimizle birlikte Adalet Bakanıyla görüştük, bu talepleri ilettik. Bayramdan sonra tekrar aileler ve annelerle görüşmek konusunda söz verdi. Biz bu sürecin takipçisi olacağız, peşini bırakmayacağız.”