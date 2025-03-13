Barış Annesi Sakine Arat yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da yaşayan Barış Anneleri Meclisi üyesi Sakine Arat, dün gece rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, uzun yıllardır Barış Anneleri Meclisi içinde mücadele eden Sakine Arat’ın cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

Sakine Arat’ın hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit şunları kaydetti:

“Ömrünü barış ve adalet mücadelesine adayan Sakine Arat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Evlat acısını halkların ortak geleceği için verdiği mücadeleye dönüştüren, hakikatin ve barışın sesi olan bir direnişçi annemizdi.

Sakine Anne’nin mirası, halkların eşit ve özgür yaşadığı bir geleceğe duyulan ihtiyacı bizlere hatırlatıyor. Kaybettiğimiz canların, annelerin gözyaşlarının son bulması için barış ve diyalog yolları açılmalıdır. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, ailesine ve tüm Barış Anneleri’ne başsağlığı diliyoruz.”

Ömrünü barış ve adalet mücadelesine adayan Sakine Arat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Evlat acısını halkların ortak geleceği için verdiği mücadeleye dönüştüren, hakikatin ve barışın sesi olan bir direnişçi annemizdi.



Sakine Anne’nin mirası, halkların eşit ve özgür… pic.twitter.com/qILmcvDpNP — Gülistan Kılıç Koçyiğit (@gulistankilick) March 13, 2025

SAKİNE ARAT KİMDİR?

Sakine Arat, Şeyh Said isyanından sonra babasının sürgün edildiği Kütahya’da 1934 yılında dünyaya geldi. 1980 Askeri Darbesi ardından tutuklanan Cemal Arat ile birlikte mücadele eden annelerden olan Sakine Arat, 1990’lı yıllardan sonra kurdukları Barış Anneleri Derneği’nin çalışmalarında yer aldı.