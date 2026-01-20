Barış Arduç, kiracısı ile davalık oldu: Mahkeme sonuçlandı

Oyuncu Barış Arduç ile kiracısı arasındaki davada karar çıktı.

Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden oyuncu, bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Arduç, ardından 50 bin liralık icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığını ifade etti.

Arduç, zararının giderilmesini talep etti. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Barış Arduç'u haklı bularak kiracının eksik ödemeyi yapmasına hükmetti.