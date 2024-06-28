Barış Boyun'a yakın kişiler, Darıca'da kuyumcu dükkanına silahla saldırdı

İtalya'da 22 Mayıs'ta yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'a yakın olduğu belirtilen bazı kişiler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, Darıca'da kuyumcu dükkanını taradıkları anın videosunu paylaştı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin yerini söyleyenlere para ödülü vaadinde bulunuldu.

Hakkında 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç' suçlamalarında soruşturma açılan Barış Boyun suç örgütüne ilişkin gelişmeler sürüyor.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, 22 Mayıs'ta İtalya’da yakalanan çete lideri Barış Boyun’a yakın sosyal medya hesaplarında son günlerde yapılan paylaşımlarda, Kocaeli Darıca’da Altunlar Kuyumculuk isimli dükkana yapılan silahlı saldırıların videoları paylaşıldı.

Şüphelilerin paylaştığı videoda yer alan görüntülere göre, gece yarısı motosikletle Altunlar Kuyumculuk'a giden saldırganlar iş yerine 6-7 el ateş etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler, saldırıyı Barış Boyun’a çalıştığı ileri sürülen B.K. isimli kişi adına gerçekleştirdiklerini belirtti. Emniyet kaynakları saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

ARADIKLARI KİŞİYİ İHBAR EDENE PARA ÖDÜLÜ VERİYORLAR

Görüntülerde, Altunlar Kuyumculuk’un sahibi F.A’yı muhbirlik ile suçlayan B.K, F.A'ya selam veren herkese saldırı gerçekleştireceğini açıkça ifade ediyor. Şüpheliler Barış Boyun’a bağlılıklarını gösteren paylaşımlarda bulunurken vücutlarına da “Barış isteyen Boyun eğecek. BB” yazılı dövmeler yaptırıyor.

B.K. ile F.A. arasındaki husumetin kaynağının Gürcistan’da başladığı öğrenilirken, paylaşılan mesajlarda F.A’nın polis koruması altına girdiği ileri sürüldü ve paylaşımda konum olarak Darıca Polis Karakolu'nun adresi etiketlendi.

Çete üyeleri ayrıca, F.A’yı bulanlara para ödülü vaadinde de bulundu. F.A’ya ait BMW marka aracın plakasının da paylaşıldığı mesajda “Gri punto, BMW, Mercedes marka araç gören kim yer bildirir, konum atarsa para ödülü vardır” ifadeleri kullanıldı.

SİLAHLI VE MASKELİ POZ

Emniyet kaynakları soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, sosyal medyada B.K’nin AK-47 otomatik tüfekli, yüzü kapalı fotoğrafları paylaşılmaya devam ediliyor. Yapılan her paylaşımda ise Barış Boyun yazıları da dikkat çekiyor. Öte yandan aynı hesaplardan Barış Boyun’un tüm dostlarına ve kardeşlerine selam gönderdiği, İtalya’dan Türkiye’ye iadesinin yapılmayacağı da ileri sürülüyor.