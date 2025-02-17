Barış Boyun çetesi davasında sanıklar arasında kavga: 'Arkadaşlar bizi rezil ediyorsunuz'

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ve sanık sayısının 305’i bulduğu Barış Boyun çete davası, güvenlik gerekçesiyle Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonuna taşındı.

Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan davada, avukatlar ve müştekilerle birlikte toplam 500’den fazla kişi yer aldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; sanıklar arasında şarkıcı Heijan ve Muti de bulunurken, duruşmaya şikayetçi olarak katılan isimlerden biri de For Men isimli şirketin 2023 yılında kurşunlanması nedeniyle şikayetçi olan Engin Polat oldu.

ŞEHİR DIŞINDAKİ SANIKLAR SEGBİS İLE BAĞLANDI

Tutuklu sanıkların bir kısmı İzmir, Sakarya, Batman, Antalya ve Adana’daki cezaevlerinden SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

Duruşma salonuna getirilen sanıklar ise jandarma eşliğinde yerlerine oturtuldu.

SANIKLARIN ÇOĞU AYNI YAŞ GRUBUNDA

Kimlik tespitleri sırasında sanıkların meslekleri ve öğrenim durumları soruldu. Sanıkların çoğunun ortaokul mezunu veya liseden terk olduğu, mesleklerinin ise kuaför, muhasebeci, galerici gibi farklı alanlardan olduğu tespit edildi.

Sanıkların fiziksel benzerlikleri de dikkat çekti. Tamamına yakınının 20-25 yaş aralığında olduğu, kıyafet tercihlerinin spor giyim olduğu ve saç kesimlerinin birbirine benzediği gözlemlendi. Kulak üstü kısa, üst kısım daha uzun olacak şekilde tıraş edilen sanıkların büyük kısmı aynı tarzda görünüyordu.

SEGBİS ile bağlanan bazı sanıkların ise kimlik tespiti sırasında ağladığı görüldü.

DURUŞMADA KAVGA ÇIKTI

Duruşmada sanıklar arasında kavga çıktı. Tutuklular arasında yaşanan küfürleşmeye jandarma müdahale etti. Jandarma coplarla husumetli sanıkları birbirinden ayırmaya çalıştı. Husumetli sanıklar, duruşma salonunda yan yana oturmaktan şikayetçi olarak “Bu namussuzlarla bizi neden aynı yerde oturtuyorsunuz, oğlum sen dışarı çıkma. Biz birbirimizi öldürmüşüz” deyince, yumruk yumruğa kavga çıktı. Bu sırada Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun, sandalyeye çıkarak, “Arkadaşlar bizi rezil ediyorsunuz” dedi.

"ARKADAŞLAR BİZİ REZİL EDİYORSUNUZ"

Duruşmada sanıklar arasında kavga çıktı. Tutuklular arasında yaşanan küfürleşmeye jandarma müdahale etti. Jandarma coplarla husumetli sanıkları birbirinden ayırmaya çalıştı. Husumetli sanıklar, duruşma salonunda yan yana oturmaktan şikayetçi olarak “Bu namussuzlarla bizi neden aynı yerde oturtuyorsunuz, oğlum sen dışarı çıkma. Biz birbirimizi öldürmüşüz” deyince, yumruk yumruğa kavga çıktı.

Bu sırada Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun, sandalyeye çıkarak, “Arkadaşlar bizi rezil ediyorsunuz” dedi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Barış Boyun'un "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "4 kişiye karşı kasten öldürme", "birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit", "mala zarar verme", "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işlediği savunuldu.

Barış Boyun'un bu suçlardan 4 kez müebbet hapis ve 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.