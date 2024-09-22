Barış Boyun iddianamesi: Yanlışlıkla yoldan geçen arkadaşlarını vurmuşlar

Hakkında 'organize suç örgütü kurmak', 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç' suçlamaları olan Barış Boyun suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün silahlı eylemleri ve bu eylemlere karışanların isimleri de yer aldı.

İddianameye göre, Boyun çetesi üyeleri, aldıkları talimatla İstanbul Şirinevler'de Abdurrahman Diril ve Bilal Diril'in içerisinde bulunduğu iş yerini hedef alarak ateş etmeye başladı. Örgüt üyesi D.D. daha sonra da aynı cadde üzerinde Diril ailesine ait olan bir başka iş yerini hedef alarak ateş etti.

Saldırıda motosiklet şampiyonu Bilal Diril hayatını kaybetti.

'GİTMİŞ BİZİM HASIMLARI BULMUŞ'

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; aynı saldırıda Barış Boyun’un yakını Emirhan Boyun, tesadüfen silahlı saldırının ortasında kaldı. Saldırıda Boyun, çete üyeleri tarafından 'yanlışlıkla' baldırından vuruldu.

Olay, çete üyesi Ayşe Boyun ile Zafer Boyun arasındaki konuşmalara da yansırken, iddianamede deşifre edilen konuşmada, "Daltonlar (Barış Boyun’a çalışıyorlardı) da bizim hasımlara ateş ediyor. Salak Emirhan da internetten bizim hasımları buluyor ve tam çatışmanın ortasında kalıyor. Atıyor kendini yere ama bir tane iki tane yiyor keleşle" ifadeleri yer aldı.

'KİMLİK BİLGİLERİNİ VERMEYİNCE HUSUMET BAŞLADI'

Öte yandan iddianamede yer alan ifadelere göre, Emirhan Boyun’un baldırından yaralandığı olay, örgüt üyesi Ramazan Akyüz’e sahte kimlik arayışıyla başladı.

Boyun çetesi üyesi Akyüz, işlediği suçlar nedeniyle aranıyordu. Bu nedenle çete Akyüz’ü yurt dışına kaçırmak ve İstanbul’da rahat dolaşmasını sağlamak için Akyüz’e çok benzediği belirtilen Bilal Diril’i buldu.

Diril’in kimlik bilgilerini kullanmak isteyen çeteye Diril’den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine Boyun çetesi Diril ailesine husumet beslemeye başladı. Husumet üzerine Gürcistan'da bulunan örgüt yöneticisi Beratcan Gökdemir'in Diril ailesinin bireylerine karşı silahlı saldırı eyleminde bulunulması için örgüt üyesi Emircan Yılmaz'a talimat verdiği belirtildi.