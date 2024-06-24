Barış Boyun'un iltica başvurusundaki 'El Kaide' detayı: Saldırıda ablası da ölmüş

İtalya’da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un ablası Gülcan Boyun'un, El Kaide 2003'te düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Boyun'un İtalya'ya yaptığı iltica başvurusunda, ablasının ölümüne ilişkin bilgi ve belgelerin de yer aldığı öğrenildi.

İtalya’da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un ablası Gülcan Boyun'un, El Kaide’nin, Kasım 2003’te İstanbul’da gerçekleştirdiği intihar saldırıları sonrası yaşamını yitiren 53 kişi arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Boyun’un İtalya’ya iltica başvurusu dosyasında ablasının saldırıda öldürülmesine ilişkin dokümanlar da yer alıyor.

El Kaide, Türkiye’deki en kanlı saldırısını 15-20 Kasım 2003’te gerçekleştirdi. 4 ayrı bombalı saldırıda hedeflenen noktalardan biri de İngiltere’nin Beyoğlu’ndaki İstanbul Başkonsolosluğu binası oldu.

15 Kasım günü saat 11.00 sıralarında, konsolosluk binası önünde patlayıcı yüklü kamyonetin patlatılması sonrası, çalıştığı tekstil atölyesine giden Gülcan Boyun (30) da yaşamını yitiren kişiler arasında yer aldı.

11 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜYDÜ

Bundan 21 yıl önce, korkunç bir saldırı sonrası yaşamını yitiren Gülcan Boyun, geçen ay İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un da ablasıydı. Edinilen bilgilere göre Gülcan Boyun, 11 kardeşin de en büyüğüydü.

İLTİCA DOSYASINDA ABLANIN DA BİLGİLERİ VAR

16 adamı ile birlikte yakalanan Barış Boyun’un, Türkiye’ye iadesi için İtalyan makamların başvuruda bulunuldu. Dinçer Gökçe'nin edindiği bilgilere göre İtalya’ya iltica başvurusunda bulunan Barış Boyun’un dosyasında, ablasının El Kaide saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin bilgi ve belgelerin de olduğu öğrenildi.