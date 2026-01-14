Barış Boyun'un kilit ismi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yakalandı

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un kilit ismi, örgütün firari yöneticisi "Meylo" kod adlı Mirhan Aygün’ün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Serbestiyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Barış Boyun çetesine yönelik hazırlanan iddianamede "Örgüt yöneticileri" arasında olan "Meylo" kod adlı firari Mirhan Aygün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yakalandı.

Aygün’ün Türkiye’ye getirilerek, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

22 SUÇ KAYDI VAR

Mirhan Aygün, 2’si kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 9’u yağma amaçlı tehdit, 7’si genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kundaklama, yağmaya teşebbüs, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet olmak üzere 22 suçtan aranıyordu.