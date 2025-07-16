Barış değil, parayı istiyor!

Nilay TÜRKMEN

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin merkezinde yer alan Zengezur Koridoru’nu istemesi Kafkasya’yı da karıştırdı. Koridorun ABD tarafından işletilmesini teklif eden Barrack’a tepki büyük.

ABD’li elçi önerinin barış görüşmelerini ilerleteceğini ileri sürerken Erivan’dan yapılan açıklamada koridorun ABD’ye verilmesi gibi bir durumun mümkün olmayacağı kaydedildi.

GÖSTERMELİK ADIM

Araştırmacı Aris Nalcı, koridorun bağımsız yabancı bir işletmenin yönetimine bırakılmasını göstermelik bir adım olarak değerlendirdi. Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in devam eden barış sürecini ele almak adına Abu Dhabi’de bir araya gelmesini değerlendiren Nalcı, “Bu görüşme Rusya’nın Güney Kafkasya bölgesinde gücünü kaybettiğini ve artık diplomatik ilişkiler bağlamında Rusya’ya ihtiyaç duyulmadığını gösteren bir mesaj oldu” dedi.

Nalcı ayrıca durumu, “Zangezur Koridoru’nun işletmesini ABD’ye bırakmanın, bölgede batılı bir güvenlik bulundurarak ABD’nin bölgede tampon görevi göreceği anlamına gelebilir” şeklinde özetlerken ABD’nin tutumunu Filistin bölgesindeki faaliyetlerine benzetti. Trump yönetiminin bir taşeron şirket gibi farklı sahalara girmeye çalıştığını söyleyen Nalcı, “Zangezur projesi bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

ERİVAN KENDİ İSTİYOR

Nalcı, “Ermenistan bu projeyi kendi işletmek istiyor. Koridorun işletimini üstlenmek, Ermenistan için ekonomik olarak daha verimli olacak ancak güvenlik garantisi amacıyla da bölgeye batılı bir güç sokmak istiyor" dedi.

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NEDEN ÖNEMLİ?

Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı Ermenistan üzerinden kuran Zangezur Koridoru, Güney Kafkasya jeopolitiği açısından büyük önem taşıyor. İran ve Rusya koridorun ABD veya bir başka Batılı ülkenin eline geçmesine şiddetle karşı çıkıyor. ABD koridon üzerinden Rusya’nın "arka bahçesi" olan Güney Kafkasya’ya girmeye çalışıyor. Koridor Bakü ile Erivan arasındaki ‘barış anlaşması’nın da merkezinde yer alıyor. Ancak ülkeler henüz anlaşabilmiş değil. 2020’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı almasıyla sonuçlanan 6 haftalık savaş, Rusya arabuluculuğuyla ve söz konusu koridor üzerinde bir Rus denetimi öngören ateşkesle sonuçlanmıştı. Azerbaycan, koridor üzerinden Nahçıvan’a kesintisiz bir geçiş elde etmek istiyor.