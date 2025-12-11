Barış demeye devam

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 122’nci ayında düzenlenen anmada, davanın firari sanıklarının Suriye’de bulunduğu, iadeleri için girişimde bulunulmadığı belirtilerek, "Adalet ve barış mücadelemizle savaş severliğinizi alt edeceğiz" denildi.

Ankara’da 2015’te, Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine gidenlere yönelik IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler, katliamın 122’nci ayında anıldı. Her ayın 10’unda yapılan anma için 10 Ekim Barış Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi üyeleri ve katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri, 122 kez katliamın yapıldığı Ankara Garı’nda bir araya geldi. Anmada, katliamda yaşamlarını yitiren 103 kişinin fotoğrafının yer aldığı pankart taşınırken "10 Ekim’i unutma unutturma", "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Eşbaşkanı İshak Kocabıyık, katliam davasının firari sanıklarının Suriye’de bulunduğunu; ancak Türkiye’nin firarilerin iade edilmesi konusunda adım atmadığını ifade etti. Kocabıyık, "Savaşı konuştuğunuz kadar barışı konuşsaydınız şimdiye bu ülke çok daha yaşanılır bir hale gelirdi. Ama siz savaşı tercih ediyorsunuz. Katillerinin iadesini değil, besletilip büyütülmesini istiyorsunuz. Ama biz adalet mücadelemizle, barış mücadelemizle sizin bu savaş severliğinizi alt edeceğiz" ifadeleri kullandı.

Kocabıyık, firari sanıklar yönünden 23 Aralık’ta görülecek olan davanın duruşmasına katılım çağrısında bulundu.

Ardından söz alan İHD Ankara Şube Yöneticisi Sevil Turgut, katliamda yaşamlarını yitirenleri anarak, "122 ay önce barış için geldiler buraya. Devletin bile isteye açtığı yollardan İŞİD katillerince katledildiler. İnsan Hakları Derneği olarak 10 Ekim ailelerinin yanındayız, adalet mücadelesinin yanındayız. Barış demeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından, katliamda hayatının kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı anıt ziyaret edildi.