Barış emperyalizme karşı mücadelede

Haber Merkezi

1 Eylül Dünya Barış Günü tüm dünya çevrelerinde devam eden çatışmalara paralel olarak Türkiye’yi de yakından ilgilendiren savaşların gölgesinde kutlandı. Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını yapan iktidar sahipleri bugün de Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in taşeronluğuna soyunurken Suriye’den Ukrayna’ya kadar süren savaşlarda rejimin pastadan pay kapmaya dayalı politikaları sürüyor.

Barış günün vesilesiyle iktidar kanadından verilen mesajlar dahi emperyalizmin boyundurluğunun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ülkede başlayan çözüm süreci ile barış türkülerini seslendiren rejim için tüm bu kurgu da Ortadoğu’da emperyalistlerin yeni dizaynına paralel işliyor. Halkın en temel seçme ve seçilme hakkını elinden alan, hukuku tasfiye eden, otoriterleşmenin dozunu her geçen gün artıran, bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail ile ticareti dahi kesemeyen, rejimin söylediği barış türkülerinin ise bir karşılığı yok.

SARAYLA BARIŞ OLMAZ

Öte yandan dün ülkenin birçok yerinde eylemler düzenlendi. Sol sosyalistler iktidarın eli kanlı emperyalistlerle yaptığı işbirliklerine dikkat çekerek, emperyalizme karşı gelmeden dünya halklarına barışın gelmeyeceğini vurguladı.

Açıklamalarda Saray rejimi eliyle ülkeye barışın gelmeyeceği belirtilirken gerçek ve kalıcı bir barış için demokratik bir ülke mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamalarda öne çıkanlar ise şunlar:

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: Barış için adalet ve demokrasi şarttır. Barışın yeşermesi ve kalıcılaşması için gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet şarttır. Anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duyulmalı, muhalif belediye başkanlarını ve muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir.

• Emek Partisi (EMEP): Bugün 1 Eylül Barış Günü’nde bölgede ve ülkede barış mücadelesi, işçi sınıfı ve halklarımızın elinde yükselecektir. Siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı ve eşit yurttaşlık ile anadilde eğitimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Her türlü demokratik hak ve eyleme yönelik yasaklamaların, basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.

• Türkiye Komünist Hareketi (TKH): İsrail’in son iki yıldır Filistinli Araplara dönük uyguladığı soykırım siyasetinin emperyalist bir siyaset olduğunu unutmamalıyız. AKP iktidarı ise süreci İsrail ile arka planda yürütülen iş birliğini “idare ederek”, ara ara demagojik hamaset siyasetini yükselterek geçirmeye çalışmaktadır. Bu çizgiden ne barış çıkar ne de halkların kardeşliği.

• Türkiye Komünist Partisi (TKP): Türkiye’de barış ve kardeşlik savunusu mevcut sürecin içine sıkıştırılamaz. Barış ve kardeşliğin sömürüye ve emperyalizme karşı durularak, laiklik ve Cumhuriyet savunusuyla elde edileceğinden zerre kuşkumuz yok.

• Türkiye İşçi Partisi (TİP): Filistin’de tüm insanlığın gözü önünde soykırıma kalkışan katil İsrail’e sessiz kalan egemenler, savaşın ve suçun ortağıdır. Tüm dünyanın emekçileri için barışın yanında, savaş çığırtkanlığının ve nefretin karşısındayız.

• Halkların Demokratik Kongresi (HDK): Siyasi iktidarın ayak sürümekten vazgeçerek barışın gerçek anlamda ilerleyebilmesi için her türlü yasal ve fiili düzenlemeyi ivedilikle hayata geçirmesi gerekmektedir. Barış, toplumsal adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün ortak zeminde buluşmasıdır.